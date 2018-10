«Adesso via i Casamonica»

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Stiamo per abbattere le ville abusive dei Casamonica alla Romanina». Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, riferendo uno dei contenuti emersi dal vertice sulla sicurezza che ieri si è tenuto nella Prefettura di Roma. «Abbiamo iniziato a vincere la nostra battaglia contro l'illegalità, abbiamo sgomberato esponenti del clan Spada a Ostia da case occupate abusivamente. Abbiamo finalmente rialzato la testa e lo sguardo, ma non basta. Roma ha diritto ad avere più poteri, ad avere almeno duemila agenti di Polizia Locale in più. Ma devono arrivare presto. Così come i 250 agenti annunciati dal Viminale», la sua richiesta. «Roma ha diritto a più risorse per assumere agenti di polizia, acquistare telecamere, illuminare le periferie. Tutte cose che la nostra amministrazione sta facendo con le limitate risorse che ci hanno lasciato».(P. L. M.)