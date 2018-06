«Adeguiamoci, ora ci vuole più serietà»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena Loiacono«Basta regali, la scuola non deve accettarli». Portachiavi, braccialetti e ciondoli con il nome e l'anno scolastico inciso sopra. Un foulard colorato o un cappellino per il sole, poi libri, penne e buoni regalo. Un fiume di pacchetti in arrivo in classe, destinati a maestre e professori: l'anno scolastico sta finendo e tra le mamme impazzano i pensierini da donare alle maestre.Una vecchia abitudine con cui, forse, si sta un po' esagerando visto che sono in aumento le scuole che pongono limiti e paletti. Il motivo? Il personale scolastico, dal preside ai docenti fino ai bidelli, non può accettare regali. Altrimenti è corruzione. Una regola base che vale per tutti. «Diventa necessaria una scelta di sobrietà spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi so bene che le famiglie, con questo gesto, non vogliono certo corrompere i docenti; ma il personale scolastico, in quanto facente parte della funzione pubblica, ha il dovere di non accettare regali. È previsto dalla legge».All'articolo 3 Regali e altre utilità del decreto del 28 novembre 2000 del Ministero per la Funzione Pubblica per il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si legge infatti che «il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio». Quindi la maestra non può chiedere né accettare regali. «Si tratta di un'abitudine che potrebbe generare situazioni sgradevoli - continua Rusconi. Pensiamo al caso in cui un medico accetti un regalo di un certo rilievo: si potrebbe pensare che in quel caso, abbia riservato al paziente un trattamento speciale, magari facendogli saltare la lista d'attesa. Allo stesso modo, nella scuola pubblica, avere una brava maestra non deve essere considerato un favore per cui ringraziare». Dello stesso avviso anche il dirigente dell'istituto comprensivo Montessori-Bilotta di Francavilla Fontana, Tiziano Fattizio, che ha vietato i regali: al bando quindi collette, raccolte di soldi e pensierini.