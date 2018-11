ADDIO SCARPELLINI

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaSi è spento nella notte di ieri ,all'età di 81 anni a Roma dopo una lunga malattia, Sergio Scarpellini. Il costruttore che si vantava essere «un imprenditore di larghe intese» per aver fatto affari con Montecitorio, Palazzo Madama e Campidoglio, era attualmente sotto processo per corruzione in una vicenda che coinvolge anche l'ex capo del personale del Comune di Roma Raffaele Marra.Con lui finiscono nella tomba anche tutti i segreti del metodo Scarpellini che per anni ha oliato gli ingranaggi della politica romana grazie ai favori: in cambio della disponibilità nei confronti dell'immobiliarista, secondo quanto riferisce la procura, Marra avrebbe acquistato dal Gruppo Scarpellini nel 2009 un appartamento a Roma con uno sconto di quattrocentomila euro. La difesa sottolinea che si sarebbe trattato di un prestito: resta il fatto che di quasi quattrocentomila euro, in oltre tre anni non venne restituito nulla e, in alcune intercettazioni risalenti all'estate del 2016, l'uomo che all'epoca era già il braccio destro della sindaca Virginia Raggi, parlando con la segretaria di Scarpellini si definì «a disposizione» dell'imprenditore. Per gli inquirenti il denaro prestato dall'imprenditore rappresenta invece lo strumento per l'ottenimento di favori da Marra.L'immobile venne pagato 700 mila euro anziché un milione e cento e nel 2013, Marra ricevette 367 mila euro, da parte di Scarpellini, per acquistare un altro appartamento dell'Enasarco in via Dei Prati Fiscali, intestato a sua moglie. Il processo si apre a maggio, con il Campidoglio parte civile. La salute dell'imprenditore però si aggrava e i giudici della seconda sezione penale dispongono una perizia medica dopo che i difensori rivelano che il loro assistito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa. Il 9 luglio la posizione di Scarpellini viene stralciata, i giudici dispongono una nuova perizia e il processo va avanti senza di lui. Per la vicenda, la procura ha chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi di carcere per Marra e la sentenza è attesa il 13 dicembre. Nel dare notizia del decesso, la famiglia chiede in una nota che, «almeno di fronte alla morte, gli organi d'informazione concedano al loro congiunto quel riserbo e quel rispetto della verità che gli sono stati negati da vivo». . I funerali si terranno oggi alle 11 al Piazzale dei Santi Pietro e Paolo.riproduzione riservata ®