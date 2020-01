ADDIO SAMPIETRINI

Flavia Scicchitano

Si partirà da via IV Novembre. Poi sarà la volta di via Nazionale e viale Aventino. Il Piano sampietrini anticipato lunedì da Leggo e annunciato dal Campidoglio a giugno scorso prenderà il via nei prossimi giorni: la tradizionale pavimentazione delle vie storiche della capitale sarà sostituita dall'asfalto, mentre i sampietrini saranno ricollocati in aree pedonali. Il motivo: esigenze di viabilità e maggiore sicurezza per gli scooteristi che ogni giorno attraversano la capitale su percorsi dissestati.

«Con l'intervento a via IV Novembre prende il via il nostro piano sampietrini, il primo progetto di risistemazione e valorizzazione della pietra simbolo della nostra città - ha ricordato la sindaca Virginia Raggi - Successivamente, sarà la volta di Piazza Venezia, dove sarà conservata e valorizzata la pavimentazione in sampietrini». Il piano prevede che i sampietrini siano tolti da 68 strade a scorrimento veloce e trafficate della città, tra cui via Nazionale, viale Aventino e, appunto, via IV Novembre. Gli stessi saranno posizionati in 113 vie, per lo più nel centro storico e pedonali, come via Condotti. Sempre per quest'anno è previsto l'inizio dei lavori di rimozione da via Nazionale e da via Aventino per ricollocarli nella centralissima via del Corso.

Tra i percorsi che si prevedono a sampietrini: quello da piazza San Giovanni al Colosseo o una serie di strade quali via dei Santi Quattro, via Santo Stefano Rotondo, via di San Paolo della Croce o ancora il percorso di comunicazione delle Basiliche sull'Aventino con la riqualificazione in sanpietrino di via di Santa Sabina fino a Piazza Cavalieri di Malta. «Un intervento che coniuga esigenze di mobilità e tutela dell'identità del centro storico - ha detto l'assessore alle Infrastrutture Linda Meleo - I sanpietrini saranno sostituti da asfalto sulla carreggiata e saranno mantenuti solo nelle cunette, come richiamo storico di questa pietra simbolo della città».

Dunque, poi si passerà all'apertura del cantiere di piazza Venezia, dove sarà conservata e valorizzata la pavimentazione in selciato. Ed entro l'anno a via Nazionale dove il pavè sarà rimosso.

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA