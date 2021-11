Addio ricevute, tornano gli scontrini emessi dai vigili con il telefonino

Flavia Scicchitano

Emissione rapida di multe per i vigili su strada e pagamenti più veloci per i cittadini sanzionati. È la rivoluzione digitale contro la sosta selvaggia nelle vie della Capitale, che permetterà agli agenti impegnati nella verifica delle irregolarità di notificare all'istante la violazione e, allo stesso tempo, ai romani di pagare online, in modo più semplice e con meno costi.

E così dalla sosta sulle strisce pedonali, al posteggio irregolare nelle strisce blu, al parcheggio in doppia fila o davanti ai cassonetti, pratiche all'ordine del giorno nei quartieri della città, la contestazione sarà immediata, come pure la possibilità di estinguere la contravvenzione elevata.

Addio, insomma, alle vecchie pecette, incubo di tutti gli automobilisti romani. È partito in questi giorni il nuovo sistema di accertamento delle violazioni per le soste non conformi alle norme del codice della strada. Si tratta di una procedura che andrà ad affiancare quelle già utilizzate dal Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il progetto Accessibilità e fruibilità cittadina, promosso e attivato dal Comando generale di via della Consolazione, per implementare il processo di digitalizzazione richiesto dalla legge.

Nello specifico, gli agenti del Corpo saranno dotati di dispositivi di stampa portatili, collegati agli smartphone che sono già in dotazione al personale: questi dispositivi stamperanno in tempo reale le violazioni e consentiranno il rilascio immediato di un modulo, che sostituirà quelli vecchi e sarà comunque apposto sul veicolo. I dispositivi, che dovrebbero essere circa un centinaio, saranno in dotazione a tutti i Gruppi di Roma Capitale.

Sul modulo saranno riportate le indicazioni per l'estinzione della violazione e sarà possibile effettuare il pagamento direttamente online, tramite il collegamento al portale di Roma Capitale, evitando le ulteriori spese di procedimento e notifica.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA