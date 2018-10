Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Addio fogli firma e badge. Contro i furbetti del cartellino, nel pubblico impiego arriva la videosorveglianza e la rilevazione delle presenze tramite «verifica biometrica dell'identità». In pratica, l'accertamento della presenza del dipendente attraverso la convalida da effettuare con le impronte digitali.È quanto emerge dalla bozza del Ddl Interventi per la concretezza delle azioni delle P.A e la prevenzione dell'assenteismo che dovrebbe andare domani in Consiglio dei Ministri. «Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si legge - le amministrazioni pubbliche introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza. L'assenteismo incrina il rapporto di fiducia con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni». (M.Fab.)