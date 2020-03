Addio Arbasino, intellettuale contro

Claudio Fabretti

«In Italia c'è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella promessa a quella di solito stronzo. Soltanto a pochi fortunati l'età concede poi di accedere alla dignità di venerato maestro». Lui, Alberto Arbasino - autore di questa e tante altre memorabili frasi - quel prestigioso status l'aveva raggiunto da tempo. E non sarà neanche la morte, sopraggiunta ieri a 90 anni, a poterglielo togliere.

Arbasino si è spento «serenamente» dopo una lunga malattia, come ha annunciato la famiglia a Repubblica, di cui è stato una delle firme più prestigiose. Nato a Voghera il 22 gennaio 1930, laureato in Diritto internazionale all'università di Milano, ha sempre vissuto a Roma, da quando si era trasferito nel 1957, l'anno in cui aveva esordito come scrittore con alcuni racconti, incoraggiato da Italo Calvino.

Intellettuale e romanziere sperimentale, dal linguaggio spesso parodistico e deformante, fu tra i motori d'avanguardia del Gruppo 63. Mantenne sempre uno stile icastico e provocatorio, unito a uno sguardo lucido sul provincialismo dell'Italia - il proverbiale Paese senza (sempre in affanno, incompiuto) - per il quale nel 1963 aveva invocato la necessità della gita a Chiasso, tanto per allargare un po' gli orizzonti. Magari quelli ristretti della casalinga di Voghera, altra sua memorabile invenzione letteraria, che divenne lo stereotipo piccolo-borghese per la signora poco scolarizzata, ma che in realtà era stata coniata con riferimento alle sue zie, rappresentative - a suo dire - di un solido buon senso lombardo, sconosciuto a molti italiani. Cosmopolita per vocazione, Arbasino ha attraversato la rinascita italiana del Dopoguerra dal suo peculiare osservatorio critico. «Ha impresso un segno nella letteratura italiana del Novecento e la sua scomparsa lascia un vuoto, insieme a un patrimonio prezioso e originale», lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per i suoi 80 anni gli era stata dedicata, nel 2010, un'edizione critica nei Meridiani Mondadori. I suoi primi scritti sono usciti su Paragone e Il Mondo e ha sempre collaborato a riviste e giornali, da Il Giorno a L'Espresso. Tra i suoi libri più noti, Fratelli d'Italia, La narcisata, La bella di Lodi, Specchio delle mie brame, Grazie per le magnifiche rose, Un paese senza, Paesaggi italiani con zombi, La vita bassa, Le muse a Los Angeles, Pensieri selvaggi a Buenos Aires. Senza la sua penna appuntita e il suo ghigno sardonico, l'Italia sarà da oggi un paese più banale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA