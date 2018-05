Addio alla rivista di Andy Warhol

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Addio alla storica rivista di Andy Warhol. I dipendenti di Interview hanno annunciato via Twitter che il suo proprietario, il miliardario collezionista d'arte Peter M. Brant, sta chiudendo. La rivista era nata dalla celebre passione per le interviste del maestro della Pop Art, che era così innamorato del suo registratore che a volte lo chiamava «mia moglie» e lo portava ovunque andasse, registrando praticamente ogni telefonata che faceva.Tra le interviste più celebri quelle a John Lennon che raccontò di aver visto un UFO dalla sua finestra a Manhattan, a Salvador Dalì, che parlava del suo divano, e a David Bowie, a proposito della malattia mentale di suo fratello. Ma a poco meno del suo cinquantesimo anniversario, la rivista non c'è più. E a completare il giorno triste della Pop Art arriva la notizia della morte di Robert Indiana, l'artista la cui audace interpretazione della parola «Love» è diventata una delle più riconoscibili del XX secolo abbellendo centinaia di dipinti e sculture e circa 330 milioni di francobolli nel mondo.