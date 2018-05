Addio al sindaco dell'Outlet

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È morto a causa di un'improvvisa malattia, nella sua casa di Valmontone, Angelo Miele, 69 anni, ex esponente del Psi, poi dell'ex Pci. È stato sindaco di Valmontone per una quindicina di anni: sindaco supplente nel 1987; eletto primo cittadino nel 1990 e per due legislature consecutive dal 1997 al 2007. Inoltre, è stato consigliere provinciale dal 2003 al 2008 e consigliere regionale dal 2010 al 2012 eletto nella lista Polverini. Grandi i meriti di Angelo Miele che ha portato a Valmontone l'outlet e il parco giochi Rainbow Magicland, facendo entrare la Città nella top ten delle località italiane più frequentate dal turismo commerciale e giovanile. Il comune di Valmontone, inoltre, ha anche favorito con l'aiuto dei propri tecnici la stesura del piano regolatore di Betlemme, luogo simbolo della cristianità, di cui Angelo Miele è cittadino onorario. Tra le innumerevoli iniziative avviate e concluse durante la sindacatura di Miele si ricordano anche il restauro del seicentesco Palazzo Doria Pamphilj e l'organizzazione del Festival internazionale dei giochi pirotecnici.