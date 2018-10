Addio al papà del personal computer

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Il personal computing non sarebbe esistito senza di lui». Non ha dubbi Bill Gates affidando a un messaggio, il ricordo dell'amico con cui, nel 1975, ha fondato Microsoft, Paul Allen, scomparso lunedì a 65 anni a Seattle per complicanze legate a un linfoma non Hodgkin, lo stesso cancro che lo aveva allontanato da Microsoft appena ventinovenne. «Nei primi otto anni circa di Microsoft - raccontava Allen - eravamo sempre incatenati ai terminali, dopo essermi ammalato la prima volta ho deciso che sarei diventato più avventuroso e che avrei esplorato il mondo».Così ha fatto. Affascinato dall'innovazione, in ogni ambito e forma, Allen, già plurimiliardario a 37 anni e ritenuto poi da Forbes il ventunesimo uomo più ricco del mondo, ha deciso di impegnarsi in altri campi, o meglio di assecondare le sue passioni. Il timido figlio di bibliotecari divenuto poi genio dei computer, ha mutato i suoi interessi - forse anche per i rapporti divenuti tesi con Gates, suo amico sin dalla scuola, la privata Lakeside School - e, di conseguenza, i suoi campi di azione. Ha investito miliardi nella ricerca di relitti della Seconda Guerra Mondiale ma anche in progetti spaziali, dallo SpaceShipOne (primo veicolo spaziale costruito da privati) allo Stratolaunch. Ed è diventato proprietario della squadra di basket NBA Portland Trail Blazers e di quella di football dei Seattle Seahawks, senza dimenticare una quota di quella di calcio dei Seattle Sounders. Nel mezzo, le molte case acquistate perché non amava stare in hotel, i tanti elicotteri, un Mig- 29, i numerosi party. Su tutto, la Battaglia (con la maiuscola) per la vita. Oggi l'America piange il genio perduto di quel ragazzo, che nel '69, fondò con l'amico Bill, due anni più giovane, un'azienda per testare pc, «non per guadagnare» ma per poterli usare. Da lì poi i due avrebbero fondato Microsoft. E cambiato il mondo.riproduzione riservata ®