Addio ai codici, verdi, gialli e rossi Il Pronto Soccorso ora dà i numeri

Lorena Loiacono

Il nuovo pronto soccorso dà i numeri, via infatti i colori: la precedenza e i tempi di attesa saranno assegnati dai numeri. E allora un paziente grave, che oggi entrerebbe per primo con un codice rosso, vedrà assegnarsi un 1. E così via a scalare fino al numero 5, proporzionalmente con la gravità del caso. Il nuovo sistema di triage ospedaliero, che entrerà in vigore dall'inizio del prossimo anno nel Lazio che diventa Regione pioniera di questo nuovo assetto, prevede il passaggio dagli attuali 4 codici a colore come rosso, giallo, verde e bianco al nuovo sistema a 5 codici numerici dove 1 indica l'emergenza principale, quella che ha la precedenza su tutti, 2 l'urgenza, 3 l'urgenza differibile, 4 l'urgenza minore e 5 la non urgenza. Si passa quindi da 4 a 5 indicatori, per indirizzare meglio il personale d'emergenza nel gestire i singoli casi.

I codici dall'1 al 3 sono a medio e alta intensità di cure mentre il 4 e il 5 sono a moderata o bassa intensità. I nuovi codici si inseriscono in un percorso avviato dalla Rete dell'emergenza e camminano di pari passo con il Decreto sulla gestione del sovraffollamento in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto scorso. Regione Lazio è la prima, in Italia, ad adottare il nuovo sistema: le prime attivazioni dei nuovi codici di triage partiranno ad inizio gennaio negli ospedali della Asl Roma 1, vale a dire al Santo Spirito, al San Filippo Neri e all'Oftalmico con il suo pronto soccorso specialistico e via via fino a giungere a fine gennaio con l'attivazione del Policlinico Gemelli. Per estendere il nuovo triage a tutti gli ospedali è necessario formare tutto il personale e adeguare i sistemi informatici.

«Non si tratta di un semplice adempimento o spacchettamento del sistema dei codici a colori ha spiegato l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato - ma rappresenta un nuovo processo di codifica nel quale si ridefiniscono i tempi massimi di attesa, la definizione clinica del paziente e i parametri vitali per l'attribuzione finale del codice numerico». Negli ultimi dieci anni, nel Lazio, sono diminuiti gli accessi totali nei Pronto soccorso di 200 mila unità: nel 2018, nello specifico, sono stati quasi 2 milioni e, di questi, 3,1% in codice rosso, 27% in codice giallo. Quasi 9 pazienti su 10 sono rimasti al pronto soccorso meno di 12 ore.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

