ADDIO AGLI ANGELI

Ida Di GraziaUn silenzio commosso, carico di dolore e di rispetto, due bare bianche, piccole, troppo piccole per un omicidio che grida rabbia e incredulità. Ieri mattina nella cappella di Sant'Onofrio all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, si sono svolti i funerali della piccola Faith, una bimba di 6 mesi, e di Divine di poco più grande.La storia dei due fratellini buttati giù dalle scale, lo scorso 18 settembre, dalla mamma Alice Sebesta, 33enne di origini tedesche, mentre era detenuta nel carcere femminile di Rebibbia ha commosso tutta l'Italia e colpito in modo particolare il personale sanitario dell'ospedale Bambino Gesù e le puericultrici di Rebibbia che quei bimbi hanno provato a salvarli: ieri erano tutti lì, per dare l'ultimo saluto a quei due angeli come recitava la scritta sulle bare. Mentre la sorellina era morta sul colpo, il piccolo Divine era stato trasportato e ricoverato in condizioni disperate, ma nonostante i tentativi di rianimazione anche lui ha dovuto dire addio ad una vita mai vissuta. Sulle due bare c'erano le corone di fiori dell'ospedale e all'interno della chiesa i medici e gli infermieri dell'ospedale del Bambino Gesù, le puericultrici delle due piccole vittime, che con le loro lacrime hanno fatto da cornice ad una fredda e irreale giornata di sole.In chiesa erano presenti anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Roma Laura Baldassarre, la presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc, il direttore generale della struttura Ruggero Parrotto e un dirigente del ministero della Giustizia.Durante l'omelia Don Sandro Spriano, cappellano del carcere di Rebibbia ha sottolineato: «Non è possibile che vengano tenuti in carcere i bambini, ci sono tante strutture come quelle ecclesiali che potrebbero accoglierli e non trovo neanche giusto che in questa vicenda a farne le spese sia il personale di Rebibbia». Le salme dei due bambini saranno portate in Germania dove il papà, di origini nigeriane, è attualmente detenuto. A vegliare su di loro sarà la nonna.riproduzione riservata ®