Addio ad Astro leader degli Ub40

ROMA - Gli Ub40 perdono il loro storico leader. È morto a 64 anni Terence Wilson, Astro, stroncato da una breve malattia. «Siamo devastati e addolorati», scrivono su Twitter i componenti della band attuale, «il mondo non sarà più lo stesso senza di lui».

Istituzione del reggae britannico, gli Ub40 sono nati a Birmingham come un gruppo di amici, dopo aver partecipato alle marce contro il Fronte Nazionale e alle manifestazioni organizzate da Rock Against Racism. Sono saliti alla ribalta nei primi anni 80 per successi come Food for Thought, Red Red Wine, Kingston Town e le cover di (I Can't Help) Falling In Love With You e I Got You Babe (con Chrissie Hynde dei Pretenders). Hanno venduto più di 100 milioni di dischi, dando anche voce alla rabbia e alle rivendicazioni della working class britannica. Astro - dal nome degli stivaletti dr Martens che portava da bambino, modello Astronaut - ha fatto parte degli Ub40 dal 1978 al 2013, quando ha ri-formato la band con Ali Campbell. Ad agosto un cancro si era portato via a 62 anni un altro membro fondatore del gruppo, Brian Travers. (C. Fab.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

