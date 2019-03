Addio a Walker, da popstar a crooner d'avanguardia

Claudio Fabretti

L'ultimo dei crooner. Ma anche il protagonista di una delle più affascinanti parabole al contrario del rock: da star a enigmatico guru d'avanguardia. Scott Walker si congeda dal mondo in silenzio, a 76 anni, dopo una vita di clamori e colpi di scena.

Americano atipico (Hamilton, Ohio, 1944), con quella sua aria ombrosa da poeta esistenzialista, scelse l'Inghilterra come terra d'elezione. Così - all'esordio insieme ai compari John Maus e Gary Leeds - finì addirittura per rivaleggiare con i Beatles, sotto le luci della Swinging London dei 60's. Merito di una manciata di singoli d'oro (Make It Easy On Yourself di Bacharach, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Love Her, My Ship Is Coming In) che valsero stuoli di fan. Né fratelli, né inglesi, i Walker Brothers diventarono così, paradossalmente, uno dei fenomeni di punta della British Invasion.

Poi, Walker si mise in proprio. Da crooner e cantautore raffinato, decadente, estetizzante. Quattro leggendari album (tutti titolati semplicemente con il suo nome) prodotti tra il 1967 e il 1969, in cui esprimeva la sua passione per Jacques Brel, con arrangiamenti orchestrali al servizio del suo baritono melodrammatico. Un modello dichiarato per artisti come David Bowie e Bryan Ferry.

Poi, negli anni 70 il successo inizia a scemare, l'ispirazione pure. La seconda metà degli 80, però, lo trova imprevedibilmente in linea con un certo post-punk sintetico (Climate of the Hunter, 1986). Passano ben 11 anni per il seguito, il magico e oscuro Tilt (1995), dove trova posto anche un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Altri 11 anni di silenzio e The Drift nel 2006 riprende il discorso, seguito dai sempre più tenebrosi Bisch Bosch (2012) e Soused, firmato insieme al duo doom-metal Sunn o))). Walker praticamente scompare dalle scene, ma il suo culto si fa leggendario, anche tra le nuove generazioni di appassionati. Fino alla doccia fredda di ieri. La sua voce magnetica si spegne per sempre, il suo mito rimane.

