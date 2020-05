Addio a Schneider il pioniere elettronico che fondò i Kraftwerk

È buio, da ieri, nella centrale elettrica dei Kraftwerk. Florian Schneider, uno dei due fondatori della storica band di Düsseldorf, è morto, a 73 anni. Insieme a Ralf Hütter (duo celebrato nell'omonimo Ralf & Florian, 1973) ha dato vita a una saga cruciale per la musica elettronica del Novecento (e oltre). I due ineffabili robots tedeschi, infatti, hanno compiuto un'operazione gigantesca: amalgamare il battito caldo e primitivo della afro/black music con le atmosfere più gelide e rarefatte della musica bianca. Al punto che Derrick May, uno dei guru della dance, attesterà che la techno non è nient'altro che «George Clinton e i Kraftwerk chiusi in ascensore». Anche l'intera new wave ne è rimasta profondamente influenzata. E David Bowie ha omaggiato apertamente Schneider, all'interno dell'album Heroes, nella strumentale V-2 Schneider. (C. Fab.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

