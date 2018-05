Addio a Roth, maestro di vita e di letteratura

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoROMA - «Giorno dopo giorno, per 50 anni, ho affrontato la pagina bianca impreparato, senza difese. Scrivere, per me, è stata una questione di sopravvivenza. Se non ce l'avessi fatta, sarei morto. E allora l'ho fatto. A salvarmi la vita è stata l'ostinazione, non il talento». Così Philip Roth, il grande scrittore americano morto ieri a 85 anni, parlava della sua professione - e della decisione di ritirarsi - in un'intervista rilasciata al New York Times. Vincitore di tutti i premi letterari più importanti al mondo tranne uno, il Nobel (sul quale scherzava, piuttosto acidamente, ogni volta che la stampa lo provocava), Roth è stato ieri compianto, salutato, citato e condiviso da milioni di lettori di età, provenienza e generazioni diverse, su ogni piattaforma disponibile (trending topic mondiale, naturalmente, su Twitter). E questo perché, nonostante il suo lavoro si sia concentrato soprattutto sull'esplorazione critica dell'identità americana, la sua scrittura era capace di parlare a tutti, toccando - con realismo ma spesso anche con un alto registro comico - temi universali come il sesso, il desiderio, la morte, la religione e l'ipocrisia nascosta nelle società occidentali.Dopo l'esordio nel 1959 con Addio Columbus, racconti ambientati all'interno della comunità ebraica contemporanea, il successo era arrivato nel 1998 con Il Lamento di Portnoy, lungo monologo di un paziente nevrotico, affetto da disturbi sessuali, durante una seduta di psicanalisi. Dopo la felice saga incentrata sul personaggio e suo alter ego Nathan Zuckerman (Lo scrittore fantasma, Zuckerman scatenato, La lezione di anatomia, Zuckerman incatenato, Il fantasma esce di scena), fu la volta di Pastorale Americana, del 1997 (parte della trilogia composta da Ho sposato un comunista e La macchia umana), che lo consacrò come l'enfant terrible della narrativa ebraico-americana, facendogli guadagnare il prestigioso premio Pulitzer. Tra le sue opere più recenti Il complotto contro l'America e Everyman, riflessione sulla vecchiaia e sulla morte che gli valse il record del terzo premio Faulkner per la narrativa.L'ultima uscita pubblica nel 2013, per ritirare un premio in difesa della libertà di parola, occasione in cui ruppe l'isolamento che si era imposto nel 2012, quando i dolori alla schiena, e «la sensazione di non aver più nulla da dire» lo avevano convinto a dire addio alla scrittura.riproduzione riservata ®