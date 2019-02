Addio a Rosetta Stame, memoria delle Ardeatine

Simone Pierini

Rosetta Stame è morta martedì notte all'età di 81 anni. Per tutti lei era il riferimento, il simbolo della difesa dell'onore dei mariti italiani caduti sotto l'ignobile violenza nazista durante l'occupazione. «Ha difeso per decenni, con coraggio e determinazione, la memoria dei martiri e quella di tutti i caduti per la libertà», ha detto di lei il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era il 24 marzo 1944. Nelle antiche cave di pozzolana nei pressi della via Ardeatina le truppe naziste trucidarono 335 civili e militari italiani. Fu la rappresaglia dell'attentato partigiano di via Rasella del giorno precedente. Il massacro venne ribattezzato l'Eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra le vittime quel giorno ci fu il tenore Nicola Ugo Stame, padre di Rosetta. La donna ha sempre portato nel cuore il dolore per la perdita del padre e l'orrore per una strage senza pietà. Ha dedicato la sua vita al ricordo di quelle 335 persone uccise a sangue freddo. Presidente dell'associazione dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, ogni anno dentro il sacrario in cui si commemora l'Eccidio c'era lei a leggere. «Ha dedicato la sua vita a ricordare la tragedia delle Fosse Ardeatine affinché quei terribili errori del passato non si ripetano mai più», scrive invece su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Le fa eco anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: «Ha sempre lottato con passione e tenacia per raccontare la verità su uno degli episodi più bui della nostra storia. Grazie di tutto Rosetta!». Affettuoso infine il saluto dell'Associazione nazionale partigiani: «Ciao Rosetta. Indimenticabile la passione e la costanza con cui hai mantenuto viva la memoria di tuo padre e di tutte le altre vittime delle Fosse Ardeatine. L'ANPI ti ricorda con affetto e gratitudine».

