Addio a Paolo Rossi, leggenda azzurra

Come un presagio nel mondo avverso. Come un istinto lottato e perso. Dopo 15 giorni dalla morte di Diego Armando Maradona se n'è andato anche Paolo Rossi. Pablito, come l'aveva battezzato il Sommo Maestro Gianni Brera in quel Mundial magico di Spagna, nel 1982.

L'hombre del partido (come amava essere ricordato) ne aveva fatti in successione sei: tre al Brasile, due alla Polonia, in semifinale, e aveva marcato l'1-0 nella finale con la Germania (allora Ovest) in finale, tanto da far sobbalzare in tribuna d'onore il nostro Presidente Sandro Pertini. In un anno dove vinse tutto, compreso la Scarpa d'Oro al Mondiale e il Pallone d'Oro. Un tumore ai polmoni se l'è portato via. Pablito aveva compiuto 64 anni lo scorso 23 settembre. Ha lottato come un leone nella partita più difficile, quella della vita, dopo aver scoperto la malattia un anno fa al rientro dal viaggio alle Maldive.

Stavolta niente gol, Pablito. Lo piangono la moglie Federica Cappelletti, sposata 10 anni fa, le figlie, Maria Vittoria (11 anni) e Sofia Elena (8), ma pure Alessandro, 38 anni, il primo genito nato dal precedente matrimonio con Simonetta Rizzato.

Domani nel Duomo di Vicenza, quella che è stata la sua città adottiva, il rito funebre. «Dove ha iniziato la carriera da campione. Dopo la cerimonia sarà cremato e l'urna starà sempre accanto a me», dice la moglie Federica.

Per chi come noi ha vissuto gli Anni 70 da ragazzi, dividendosi tra Beatles e Rolling Stones e con la Disco Music tra Barry White e Donna Summer, è stato stregato da quel mingherlino che è esploso con la maglia biancorossa del (Real) Lanerossi Vicenza portato fino al secondo posto in A e duellare con Madama Juve per lo scudetto (con il Toro dei gemelli del gol Pulici e Graziani). Anno di grazia 1978, Mondiale di Argentina, dove Pablito arriva terzo nella speciale classifica dei migliori di quel Mundial, alle spalle di Kempes e Zico.

Poi il Perugia, anno maledetto (1980), quello del Calcio Scommesse, con Rossi che paga due anni di stop. Giusto in tempo per tornare in pista nel Mundial della rinascita. Juve, Milan e Verona, prima di appendere le scarpe al fatidico chiodo. E poi commentatore: Sky, Mediaset e Rai. Pablito, d'ora in avanti farai gol lassù, con Maradona. Che coppia sareste stati. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo...

Venerdì 11 Dicembre 2020

