Addio a Olmi, cantore degli umili

Michela GrecoIl forte rapporto con la natura, la profonda religiosità, l'attaccamento alle radici umili: nella sua lunga carriera, Ermanno Olmi ha espresso con coerenza e convinzione i temi a lui più cari, finché il suo percorso non si è concluso ieri, all'età di 86 anni, quando è morto all'ospedale di Asiago dove era ricoverato da tre giorni per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il suo cinema, però, continuerà a parlare per lui. A partire dal suo capolavoro, L'albero degli zoccoli, che nel 1978 gli fece vincere la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Fu il suo primo grande successo internazionale, ottenuto con una pellicola in dialetto lombardo con cui raccontò la vita e le opere di quattro famiglie di contadini, fotografando il mondo rurale grazie ad attori non professionisti. A quel premio - il più prestigioso - sono seguiti negli anni César, David di Donatello, Nastri d'Argento e Leoni alla Mostra di Venezia: d'argento nel 1987 per Lunga vita alla signora!, d'oro nel 1989 per La leggenda del santo bevitore e alla carriera nel 2008. «Eravamo amici, più che amici - ha detto di lui Paolo Taviani, fratello di Vittorio, scomparso da poco - Ci dicevamo siamo tre fratelli. Ermanno e noi venivamo da formazioni culturali diverse eppure ci è sempre stato familiare il suo grande cinema tra documento e incantata religiosità. L'albero degli zoccoli è una delle poche opere che regge il confronto con quelle del cinema italiano del dopoguerra, il nostro secondo rinascimento. È un capolavoro del cinema italiano e non solo italiano».A piangere il grande artista bergamasco è il mondo della cultura, ma anche della politica. «Con Ermanno Olmi perdiamo un maestro del cinema e un grande esempio di cultura e di vita - ha twittato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni - Il suo sguardo incantato ci ha raccontato e fatto capire le radici del nostro paese», mentre il ministro della cultura Dario Franceschini ha commentato: «La scomparsa di Olmi priva la cultura italiana di un gigante, uno dei grandissimi maestri del cinema italiano».I funerali del regista si svolgeranno in forma strettamente privata, come desiderava, in linea con una vita piena di affetti e amicizie ma riservata.riproduzione riservata ®