Addio a Max Von Sydow attore icona di Bergman

In molti lo ricordano in abito talare, chiamato a combattere il maligno brandendo il crocifisso in uno dei film più spaventosi di sempre, L'esorcista di William Friedkin, anno 1973. Ma il nome di Max von Sydow, l'attore svedese scomparso domenica all'età di 90 anni, evoca diversi (grandi) film per diverse generazioni.

Chi ha qualche anno in più non ha dimenticato la sua celeberrima partita a scacchi con la morte ne Il settimo sigillo, che nel 1957 inaugurò la sua intensa collaborazione con il regista Ingmar Bergman, che lo diresse, tra gli altri, anche ne Il posto delle fragole e ne La fontana della vergine. In 60 anni, von Sydow ha attraversato con stile solenne e carismatico il cinema svedese, poi quello hollywoodiano ed europeo. È stato tra i protagonisti de I tre giorni del Condor di Sydney Pollack e di Cuore di cane di Alberto Lattuada, di Dune di David Lynch ma anche di Hannah e le sue sorelle di Woody Allen, di Minority Report di Steven Spielberg e Robin Hood di Ridley Scott. Ha sfiorato l'Oscar due volte senza vincerlo, ottenendo solo nomination, grazie ai ruoli in Pelle alla conquista del mondo di Bille August (1987) e Molto forte, incredibilmente vicino di Stephen Daldry (2011), in cui il suo anziano, dolce personaggio accompagna silenziosamente il piccolo protagonista nella ricerca di un senso al suo dolore. In questi ultimi anni, per la gioia delle nuove generazioni, Max von Sydow è apparso in Star Wars Il risveglio della forza ed è stato il Corvo con tre occhi nella serie culto Il trono di spade.

