Addio a Marie Fredriksson la cantante dei Roxette

ROMA - Si spegne una delle voci più amate del pop. Dopo una battaglia con la malattia durata oltre 17 anni, Marie Fredriksson, vocalist dei Roxette, è morta a 61 anni. A dare l'annuncio è stata la sua agenzia di management. «È con grande dolore che dobbiamo informarvi della scomparsa di una delle più grandi e amate artiste», ha fatto sapere l'agenzia. A Marie Fredriksson era stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2002. I trattamenti ai quali si era sottoposta avevano compromesso la sua mobilità e la funzionalità di un occhio e dell'udito. Ma Marie non aveva rinunciato alla musica. Fino all'annuncio definitivo del ritiro, arrivato il 18 aprile 2016.

Nata a Ossjo nel sud della Svezia il 30 maggio 1958, Marie Fredriksson formò i Roxette con Per Gessle nel 1986. Il loro primo album, Pearls of Passion, arrivò quello stesso anno, e tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 la coppia raggiunse il successo internazionale con gli Lp Look Sharp! (1988) e Joyride (1991). Tra le loro hit, brani come The Look e It Must Have Been Love, riadattata nel 1990 per la colonna sonora di Pretty Woman. Divennero la band più conosciuta di Svezia dopo gli ABBA e nel 2003 il re Carlo Gustavo XVI assegnò loro un premio reale. (C. Fab.)

