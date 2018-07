Addio a Mandelli, una vita contro la leucemia

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il padre dell'ematologia italiana, Franco Mandelli, luminare nella lotta alle malattie del sangue, si è spento a 87 anni dopo una vita passata a combattere contro la leucemia, una malattia che proprio grazie a lui oggi fa meno paura.Mandelli nasce a Bergamo nel 1931, si laurea a Milano, si specializza a Parma, e si sposta poi a Roma dove, dopo una breve pausa a Parigi, costruisce le basi della sua Scuola di medicina che ha salvato molte vite e costruito una rete di professori in grado di trasmettere la sua eredità. Una eredità che, sottolinea il presidente della Repubblica non deve ora andare sprecata: «Ha reso migliore la nostra società. Esprimo ai suoi familiari la più grande solidarietà e ai suoi allievi e collaboratori, l'esortazione a proseguirne l'opera con la stessa dedizione e lo stesso impegno», scrive in una nota Sergio Mattarella. Autore di oltre 750 studi scientifici e di protocolli che hanno trovato applicazione in tutto il mondo, Mandelli ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta al linfoma di Hodgkin e alle forme promielocitiche delle leucemie acute. Le due più importanti associazioni italiane per l'ematologia sono legate a lui: nel 1982 fonda Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto) di cui diventa presidente, stessa carica ricoperta nell'Ail (Associazione Italiane Leucemie), fondata nel 1969. Per questo il cordoglio del mondo politico e medico per uno dei più importanti professori italiani, da molti accostato a Umberto Veronesi per la sua rilevanza storica, è unanime: «lascia un vuoto incolmabile, tutti noi gli siamo debitori», scrive il ministro della Salute, Giulia Grillo.