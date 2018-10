Addio a Luciano, re del baretto della movida di Ponte Milvio

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniPonte Milvio da ieri non è più lo stesso. Luciano, lo storico titolare della latteria di via Flaminia Vecchia, è morto.Il suo era un locale che per molti non aveva un nome, rimasto intatto nel corso degli anni, mentre la zona intorno a lui cambiava: per tante generazioni, quel locale era semplicemente Da Luciano, il tempio della movida low cost nel cuore di Roma nord, oasi per tutti quei giovanissimi alla ricerca di un cocktail o una birra a prezzi popolari.Proprio l'aver venduto degli alcolici a dei clienti minorenni era costata la sospensione temporanea della licenza più di una volta alla storica latteria costretta ad abbassare la saracinesca.E forse stavolta, senza Luciano, morto per l'aggravarsi di una polmonite che lo perseguitava da tempo, la saracinesca non si alzerà più: sulle lastre di ferro che coprono l'ingresso della latteria ora c'è solo un cartello. Chiuso per lutto.La storia di Luciano era avvolta dal mistero, a parte il suo nome, di lui si sapeva davvero poco: in una video-intervista improvvisata sulle sedie in plastica del suo bar, lui stesso aveva raccontato di aver girato il mondo da giovane, e di essere stato sposato per un solo anno, quando appena maggiorenne.La sua vita era stata poi dolorosamente colpita dalla morte, in giovane età, di una delle sue sorelle a cui era molto legato. Un lutto che però non aveva tolto a Luciano la sua voglia di divertirsi, che aveva ritrovato in quella latteria di Ponte Milvio.