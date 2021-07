Addio a Impagliazzo, lo chef dei più poveri

«Se n'è andato proprio nel giorno che Papa Francesco ha dedicato al ruolo dei nonni. Lui ci teneva tanto, l'ha atteso insieme a figli e nipoti». Giovanni Impagliazzo ricorda con poche parole il padre Dino, che tutti conoscevano con l'appellativo di chef dei poveri.

Novant'anni, Dino Impagliazzo era stato recentemente premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e insignito dell'onoreficenza al Merito della Repubblica per la sua instancabile attività in favore dei bisognosi: un gruppo di 32 persone che il Capo dello Stato definì «eroi dei nostri giorni». Sfamava infatti oltre 300 persone al giorno tra le stazioni ferroviarie della Capitale, assieme ai volontari che lo seguivano da anni. Era il fondatore e presidente della associazione RomAmor Onlus che si occupa in primis di sfamare senzatetto e indigenti per le strade di Roma, ma che si occupa anche del recupero sociale delle persone in difficoltà.

I funerali di Dino Impagliazzo saranno celebrati domani alle ore 11 nelle chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

