Addio a Gabriella Scarpellini primario del pronto soccorso del Policlicnico Umberto I

Era un punto di riferimento. Per medici, infermieri e pazienti. E soprattutto per gli studenti di Medicina. Maria Gabriella Scarpellini, primario del Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, è morta ieri notte, stroncata da mesi di malattia.Un punto di riferimento, dicevamo: una che, anche se in ferie, si recava sul posto di lavoro per controllare che tutto era a posto. A dare indicazioni e consigli. A stare vicino ai suoi collaboratori.«Non ci posso credere - scrive Milieu Interior su Facebook - una perdita enorme per i pazienti. Li trattava come parenti. Era l'unica nel curare la malattia ma la sofferenza umana». «Una persona eccezionale», le fa eco Luigi Trupia. «Che perdita - prosegue Tamara Digio - lei si che era una vera docente». Ma la lista è lunga e il dolore per la scompara della Scarpellini è tangibile post dopo post. «Ho avuto l'onore di conoscerla - afferma Alessandro Vernucci, un suo studente - e sono orgoglioso di aver preso 30 a un esame con lei».I funerali della professoressa si terranno domani nella cappella universitaria alle 15.30.(F. Pas.)