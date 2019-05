Addio a Doris Day, la fidanzata d'America che stregò Hitchcock

Michela Greco

Era la classica ragazza della porta accanto, era l'attrice e la cantante che sullo schermo interpretava la fidanzata d'America. Nella sfera privata, invece, era una donna dalla vita movimentata, che aveva collezionato quattro matrimoni e che nella sua autobiografia - dal titolo Doris Day: Her Own Story pubblicata nel 1975 - aveva spiegato quanto poco le si addicesse quell'etichetta. È morta ieri all'età di 97 anni, nella sua casa californiana, la leggendaria Doris Day, icona del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. Figlia di un musicista e di un'appassionata di arte, entrambi profughi dalla Germania del primo dopoguerra, Anne Kappelhoff - in arte Doris Day, appunto - trovò il successo come cantante durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo una vita piuttosto complicata nel corso della quale, da adolescente, aveva subito anche un grave incidente d'auto che le aveva impedito di coronare il suo sogno di ballerina.

Nel 1948 fece il suo exploit al cinema con Amore sotto coperta, diretto da Michael Curtiz, che le fruttò un lungo contratto con la Warner Bros grazie al quale girò una serie di commedie musicali che contribuirono a costruire la sua immagine di ragazza graziosa. Con il ruolo, accanto a James Stewart, in L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock, nel 1956, l'attrice si sperimentò con il thriller ottenendo un risultato più che convincente. Di quell'opera è rimasta celebre l'interpretazione che Doris Day offrì del brano Que sera sera (Whatever will be, will be), che le fece vincere l'Oscar per la miglior canzone. Dopo circa 40 film, alla fine degli anni 60, l'attrice-cantante lasciò il grande schermo in favore del piccolo, dove condusse il The Doris Day Show fino al 1973. Negli anni successivi si è dedicata soprattutto alla sua militanza animalista con la Doris Day Animal Foundation e, nella parte finale della sua lunga e intensa esistenza, ha ricevuto diversi riconoscimenti alla carriera, tra cui, nel 2008, il Grammy Award.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA