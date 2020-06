Addio a Donés, leader degli Jarabe de Palo

ROMA - È morto all'età di 53 anni Pau Donés, il leader degli Jarabe de Palo. Soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. La famiglia del cantante ringrazia «il team medico e tutto il personale» degli ospedali che hanno seguito Donés.

Pau era molto amato in Italia e non soltanto per il successo avuto da canzoni come «La Flaca», la ballata scritta dopo un viaggio a Cuba che ha fatto il giro del mondo, Bonito, Depende, Agua: qui aveva molti amici, aveva stretto legami con colleghi con i quali aveva collaborato come Jovanotti, Niccolò Fabi, Kekko Silvestre dei Modà, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. «Mi mancherai tantissimo amico e maestro - scrive Jovanotti - Niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente».

