Addio a Burt Reynolds, icona e sex-symbol di Hollywood

ROMA - È morto l'attore Burt Reynolds. Aveva 82 anni. L'interprete di pellicole cult come Boogie Nights e Un tranquillo weekend di paura, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto nell'ospedale Jupiter Medical, in Florida.Nato a Lansing (Michigan) l'11 febbraio 1936, l'attore, regista e produttore statunitense di origini irlandesi e cherokee da parte di padre è stato uno dei più grandi divi hollywoodiani. Tra il 1961 e il 2008, ha recitato in più di 70 pellicole. All'inizio degli anni 80 circolarono false voci sul fatto che fosse malato di Aids: «Fu un periodo terribile», raccontò. Sposatosi due volte, con la collega Judy Carne e con Loni Anderson, ebbe flirt con attrici come Inger Stevens e Sally Field oltre alla cantante Dinah Shore e la tennista Chris Evert.