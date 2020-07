I tre ragazzi tra i 17 e i 19 anni morti in Puglia viaggiavano probabilmente al centro della strada con le luci spente: potrebbe esserci questo particolare alla base del tragico incidente avvenuto sulla statale 170 tra Andria e Barletta, che ha visto la morte dei tre giovanissimi mentre erano su una bicicletta elettrica, travolti e uccisi da un furgone. Le vittime si chiamavano Michele Chiarulli, 19 anni, Giovanni Pinto e Pasquale Simone, di 17. Il conducente è indagato per omicidio stradale.

Michele e Giovanni sono deceduti sul colpo dopo l'impatto, Pasquale è morto alcune ore dopo in ospedale. L'iscrizione nel registro degli indagati, precisano gli inquirenti della Procura di Trani, è un atto dovuto a garanzia dell'indagato, il quale si è dimostrato subito «collaborativo».

