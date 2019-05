Ad Aladdin stavolta non riesce la magia

Boris Sollazzo

Un giorno tutti questi remake ci saranno utili. C'è qualcosa di sottilmente inquietante nella Disney - ormai, dopo l'acquisizione della Marvel, padrona quasi totale del nostro immaginario cinematografico, e non solo - nella sua ossessione attuale di concentrarsi su un filone di reboot in live action dei suoi film d'animazione più famosi. Dopo Dumbo, in fondo, portato a casa con dignità, ecco Aladdin. Dopo un grande classico, un'opera del 1992, che sarebbe ingiusto definire minore ma anche eccessivo mettere tra i cult. Portarlo in una narrazione con attori e location reali, anche per le tante implicazioni magiche, è una sfida notevole, attenuata da una presenza nei ricordi del pubblico limitata, di sicuro non invasiva come quella dell'elefantino dalle grandi orecchie.

Il risultato è controverso. Se il protagonista è in parte e con la sua agilità da cartone animato, insieme agli effetti speciali e alla solita irrequietezza di Guy Ritchie ricostruisce un'atmosfera adatta al racconto, narrativamente invece siamo parecchio indietro. Perché i 27 anni si sentono tutti: Jasmine (ma che c'entra Naomi Scott con lei, poi?) che fa la principessa femminista è un'eredità piuttosto pesante del #metoo, così come la rinuncia ai siamesi del prossimo La carica dei 101 live action per non essere politicamente (e razzisticamente) scorretti. E ancora di più pesa il tentativo di normalizzare il Genio, vero e proprio eccentrico e anarchico prima e ora gigante buono e persino innamorato.

C'è poi da dire che Robin Williams dava al suo genio della lampada una personalità straripante e irresistibile, mentre Will Smith, pur più in forma rispetto al recente passato, non riesce a essere all'altezza del predecessore. Il resto è buona volontà e tanta computer grafica, tanto da chiedersi che senso abbia fare un live action che non smette di sembrarti mai un cartone animato. Se non per, giustamente, i nostri bambini, che il vecchio Aladdin non lo conoscono e si divertiranno con questo, più fracassone e action.

Martedì 28 Maggio 2019

