Actrims/Ectrims Sclerosi multipla: sono 2,8 milioni i malati nel mondo

ROMA- Ogni 5 minuti viene diagnosticato un caso di sclerosi multipla (SM) e ci sono 2,8 milioni di malati in tutto il mondo, un dato probabilmente sottostimato. In Italia si stimano oggi 126 mila persone. La fotografia globale è di Atlas', la più vasta indagine mondiale della malattia, presentata in occasione di MS Virtual 2020: 8th ACTRIMS/ECTRIMS meeting. Questa terza edizione dell'Atlante (Atlas) è stata pubblicato dalla Federazione Internazionale Sclerosi Multipla (MSIF) e rispetto alle edizioni passate si registrano miglioramenti nella metodologia di conteggio a livello nazionale globale. Inoltre in molte nazioni in questi anni è migliorata la capacità di fare diagnosi, e comunque le persone con SM vivono più a lungo. Questi sono alcuni dei fattori che probabilmente hanno giocato un ruolo importante nell'incremento dei dati epidemiologici della malattia. Anche la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) ha fatto parte del gruppo di lavoro sin dalla prima edizione curata con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA