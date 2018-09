«Acquistare stranieri frutta commissioni più alte»

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA «Il problema dei pochi italiani in Nazionale? Risolvibile». Parola di Franco Zavaglia, storico procuratore: «Bisogna obbligare le società di serie A a schierare almeno un under 21 italiano. In questo modo sarebbero costrette a tenere più giovani in rosa e allo stesso tempo potremmo valorizzare il nostro patrimonio». Anche perché secondo l'agente di talenti italiani ce ne sono parecchi: «Ma quando proviamo a portarli nelle prime squadre la questione diventa complicata. In Europa under 19, 20 e 21 hanno delle rose abbastanza competitive, poi però i ragazzi si smarriscono e si perdono perché non trovano spazio nelle rispettive società».Secondo Zavaglia si dovrebbero cambiare il sistema calcio in Italia: «Per un agente è più facile acquistare giocatori all'estero anche perché le commissioni sono più alte rispetto a quelle italiane. Dovremmo adeguarci al sistema internazionale e far rispettare le regole». Una situazione che però nessuno sembra voler cambiare: «In Italia è una giungla di persone che fanno i procuratori: dagli allenatori passando per i direttori sportivi che creano società ad hoc per farci confluire i giovani che hanno sotto il loro dominio, che poi costringono a firmare delle procure che per il genitore diventano un deterrente. Questa situazione l'hanno voluta i dirigenti del calcio italiano. Siamo commissariati da tempo e le regole non vengono rispettate: società che avrebbero dovuto essere ripescate sono fuori. Quando doveva essere eletto il Presidente della Figc i vertici non si sono messi d'accordo perché ognuno cercava la propria poltrona».riproduzione riservata ®