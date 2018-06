Acquasparta, Storia in gara

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniTutti a bordo della macchina del tempo per un viaggio nel XVI secolo. Domani, con apertura ufficiale questo pomeriggio, inaugurerà la diciannovesima edizione della Festa del Rinascimento ad Acquasparta, borgo in provincia di Terni che, fino al 17 giugno, omaggerà una delle epoche più significative nella storia d'Italia. Il debutto di novità come la Dama di Corte e i nuovi stemmi araldici delle contrade, ossia Ghetto, Porta Vecchia e San Cristoforo, darà il via alle fastose celebrazioni in onore del duca Federico Cesi che, oltre a convegni e incontri, prevedono spettacoli, giostre cavalleresche e rievocazioni storiche. A partire dal Corteo delle Contrade, in programma domani con l'intervento di una compagnia teatrale, si susseguiranno sfilate con costumi minuziosamente riprodotti, mentre domenica apriranno le taverne tipiche. In degustazione ci saranno antiche ricette e tanti piatti a base di maiale (info 3494722621, www.ilrinascimentoadacquasparta.it).riproduzione riservata ®