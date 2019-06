ACQUA CHIARA

Paola Lo Mele

Si apre una stagione di restyling a 360 gradi per alcune delle principali fontane storiche di Roma. Al Fontanone del Gianicolo e alla Fontana di Piazzale degli Eroi sono già in corso lavori di manutenzione straordinaria. Ad annunciarlo è stata ieri mattina la sindaca Virginia Raggi ringraziando il mecenatismo della maison di moda Fendi che sta finanziando il programma con il progetto Fendi for Fountains.

È prevista la pulizia approfondita delle vasche e il rifacimento di diverse stuccature. Si controllerà anche l'impianto idrico delle fontane e qualora ce ne fosse bisogno si ripristineranno i getti d'acqua non più funzionanti. E non finisce qui. Il piano durerà tutta l'estate e oltre. Tra luglio e agosto interventi simili sono programmati per la Fontana del Mosè, e tra settembre e ottobre alla fontana del Ninfeo al Pincio. La conclusione delle manutenzioni mirate è fissata entro il mese di novembre.

Non sono le prime fontane che si rifaranno il look con il supporto della casa di moda. Che qualche anno fa finanzio' anche l'imponente operazione di restauro sulla Fontana di Trevi, inaugurata nella sua nuova veste alla fine del 2015, a diciassette mesi dall'inizio dei lavori.

Se il sostegno di grandi maison come Fendi e Bulgari per la cura dell'immenso patrimonio artistico della Capitale sembra ormai collaudato, il Campidoglio adesso vuole allargare sempre di più la platea dei mecenati e dei benefattori.

Proprio a questo punta il nuovo regolamento per le sponsorizzazioni varato dalla giunta di Virginia Raggi, che prevede anche il crowfounding, ovvero la raccolta fondi per finanziare opere ch possano dar lustro alla città. In generale, le regole sulle sponsorizzazioni vengono aggiornate su vari fronti: dal restauro dei monumenti alle opere pubbliche fino alla promozione di eventi. E, in tempi di magra per le casse pubbliche, si dà la possibilità ai privati anche di contribuire per le opere minori.

