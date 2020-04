Acerbi va all'attacco «Lazio pronta per vincere lo scudetto»

Enrico Sarzanini

«Siamo pronti per provare a vincere lo scudetto». Da oltre un mese in quarantena come tutti i suoi compagni di squadra il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, prova a guardare con ottimismo al futuro: «Se c'è la minima possibilità di iniziare è giusto farlo poi siamo secondi e vogliamo vincere il titolo - spiega a Lazio Style Radio - ma bisogna guardare anche alle tante persone che si ammalano, muoiono e a quelli che senza lavoro non hanno più soldi». Acerbi continua ad allenarsi: «Il nostro preparatore (Fabio Ripert, ndr) ci ha dato delle schede personalizzate anche perché sto recuperando da un problema al polpaccio ma mi sento un po' come un leone in gabbia».

Nemmeno troppo dura per uno come Acerbi che ha dovuto superare una prova molto più difficile: «Dopo la malattia (ha avuto un tumore ai testicoli, ndr) ho imparato a superare momenti di difficoltà: ho uno psicanalista al quale racconto tutte le mie sensazioni. Non penso a cosa succederà, se faccio programmi a lungo termine mi viene l'ansia».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA