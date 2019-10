Acerbi una certezza, Strakosha da dimenticare

STRAKOSHA 5

Inoperoso per gran parte della gara prima si fa bucare passivamente da Christie, poi nel finale è inerme sulla rete della vittoria scozzese.

BASTOS 5,5

Primo tempo di grande spessore poi inizia a scricchiolare e nel finale crolla quando si sfa sfuggire Jullien sul corner che regala la vittoria al Celtic.

VAVRO 5,5

Parte benissimo, non sbaglia praticamente niente ma rovina tutto nella ripresa sulla conclusione vincente di Christie che regala il pareggio al Celtic.

ACERBI 6,5

Resta una importante certezza per Inzaghi: gioca defilato sulla sinistra ma la prestazione non cambia per niente.

LAZZARI 7

Riscatta un avvio di stagione incerto con una prestazione da protagonista condita dall'eurogol che sblocca una gara difficile.

PAROLO 5

Serata di alti e bassi; la velocità ma soprattutto la fisicità degli scozzesi lo mettono in grande difficoltà. Sfiora la rete del possibile 1-2 ma a questi ritmi va in affanno.

LEIVA 5,5

Primo tempo troppo discontinuo, raro per un giocatore come lui ma nella ripresa inizia a dare segni di risveglio ma non basta.

MILINKOVIC 6,5

Nel primo tempo regala a Correa ua palla al bacio che l'attaccante non riesce a sfruttare, è sepre nel vivo dell'azione, chiude da seconda punta.

JONY 5

Certamente il peggiore in campo. Sembra sempre un pesce fuor d'acqua, quando c'è da costruire va in difficoltà, meglio se c'è da difendere. (23' st Lulic 5,5: non riesce a dare la svolta sperata).

CAICEDO 6,5

Lotta, sgomita ma soprattutto non molla di un centimetro senza mai arretrare, anzi cercando di tenere alto il baricentro della squadra. (40' st Cataldi 6: tenta il gol della vita in pieno recupero ma c'è il miracolo di Forster).

CORREA 5,5

Al bacio l'assist per Lazzari che sblocca, ma quando ha l'occasione di chiudere il match non è in grado di farlo. (27' st Immobile 5: si divora la rete del possibile vantaggio).

INZAGHI 5,5

La lezione contro l'Atalanta non è servita. La Lazio prima domina poi spreca malamente e alla fine crolla.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

