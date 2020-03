Acerbi si racconta nelle storie sui social: «Mi manca il calcio e i miei compagni»

ROMA Come i suoi compagni di squadra vive chiuso dentro casa tra allenamenti, Playstation e soprattutto social. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi si è raccontato con una diretta su Instagram rispondendo alle domande dei tifosi biancocelesti. È lunga, sposteranno l'Europeo e faranno finire il campionato. Non c'è nulla di scritto però, e questo dà fastidio. Non si sa nulla, esordisce il giocatore rammaricato perché la sua Lazio era in lotta per lo scudetto: Speravo che quest'anno andasse così, visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando ma non vedo l'ora che si torni a giocare perché mi mancano il calcio ed i compagni. Poi la scommessa: Se vinciamo il campionato mi raso i capelli insieme ad Immobile. Il difensore chiude con un messaggio d'amore: Penso anno per anno ma voglio finire la carriera alla Lazio, poi mi piacerebbe allenare. (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA