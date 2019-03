ACERBI FURIOSO

Enrico Sarzanini

ROMA - La mancata convocazione l'ha mal digerita più di altre volte. Francesco Acerbi era certo della chiamata azzurra ma quando venerdì non ha letto il suo nome nella lista ci è rimasto malissimo. Mancini questa volta gli ha preferito Armando Izzo del Torino e il giovane Gianluca Mancini dell'Atalanta, scelte figlie della volontà del ct di cercare una nuova generazione per l'Italia. Questo non ha attenuato l'amarezza e la delusione del giocatore che non ha nessuna intenzione di mollare. Un concetto spesso sottolineato sui social che in questi giorni ha ribadito anche ai compagni. Resta la rabbia per una mancata chiamata che Acerbi mai come questa volta avrebbe meritato. La difesa biancoceleste attraversa il suo momento migliore: un solo gol subito in tre gare, il centrale è il leader di un reparto sempre più affidabile e continua a giocare senza soluzione di continuità. Rendimento ma anche affidabilità, Acerbi ha saltato una sola gara in stagione, contro la Juventus, per squalifica dopo averne giocate 149 di fila. Per il resto, Coppa Italia o Europa League, è sempre sceso in campo, anche quando Inzaghi ha proposto formazioni ampiamente rimaneggiate per dare spazio a chi ne aveva avuto di meno, con un rendimento che in campionato fino ad oggi è unico: 96% di presenze, 95% di minuti giocati. Affidabile a livello fisico, Acerbi è una certezza anche dal punto di vista disciplinare e fino ad oggi ha collezionato solo 3 cartellini gialli ed un'espulsione per doppio cartellino al San Paolo contro il Napoli. «Mi ha stupito la mancata convocazione in Nazionale» ha spiegato l'ex calciatore Luca Pellegrini a Sky Sport, sulla stessa linea d'onda Gabriele Podavini, uno degli eroi della Lazio dei -9: «Assurdo che non venga convocato - ha detto a Lazio Style Radio -. Ha sostituito perfettamente de Vrij e con lui la squadra biancoceleste ci ha guadagnato. Un acquisto eccezionale, veramente un bel colpo di mercato».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA