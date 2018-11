Acerbi, assist per Immobile: il migliore anche se non fa gol

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Guai a sottovalutare il Milan». Parola di Francesco Acerbi che dal ritiro con la Nazionale parla del big match in programma domenica: «Se lo facciamo, rischiamo una brutta figura sottolinea -. Loro hanno dei giocatori importanti fuori per infortunio, ma hanno comunque grande qualità e verranno sicuramente a Roma per vincere». Poi va in difesa del compagno di squadra Immobile: «Sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione, sia coi gol che con la prestazione anche quando non riesce a segnare». Poi l'auspicio per il futuro: «Gli attaccanti vivono di occasioni, la Nazionale ha bisogno di lui e dei suoi gol, l'importante è trovarsi lì: gli girerà meglio e farà tanti gol anche in azzurro». Così sul suo ritorno in azzurro: «La Nazionale è un prestigio ed è bello essere qua, cerco di ritagliarmi i miei spazi». (E.Sar.)