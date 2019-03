Acea, volano investimenti e utili della multiutility

Ida Di Grazia

«Si chiude un anno importante per Acea, il migliore di sempre. Un anno di svolta, soprattutto a livello industriale. La forte spinta impressa dalle aree operative, che si sono sempre mosse seguendo i valori dell'innovazione, dell'evoluzione tecnologica e della sostenibilità, ha infatti permesso di rivedere più volte al rialzo, nel corso del 2018, la guidance e ha consentito al Gruppo di chiudere un bilancio nettamente positivo». Questo il commento di Stefano Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo Acea sui risultati dell'esercizio 2018 che si chiude con un risultato netto di gruppo in crescita del 50% a 271 milioni di euro.

Il bilancio approvato dal cda registra anche ricavi netti consolidati pari a 3,028 miliardi, in crescita di 231 milioni (+8%) rispetto al 2017. L'Ebitda sale dell'11% a 933 milioni, mentre l'Ebit migliora del 33% a 479 milioni. Gli investimenti crescono del 19% a 631 milioni. Sono alcuni dei principali risultati di Acea il cui Cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato ieri il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e il Bilancio di Sostenibilità. Un successo che fa bene anche alle casse del Comune di Roma, che è socio di maggioranza di Acea: dopo i dividendi incassati nel 2018, pari a 68,4 milioni, a maggio di quest'anno dovrebbero arrivare circa 77 milioni di euro. In evidenza, nell'anno appena trascorso, anche la forte crescita degli investimenti, aumentati del 19% a 631 milioni e focalizzati principalmente sui business regolati. L'assemblea ordinaria degli azionisti sarà ora convocata per il 17 e 18 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per approvare i risultati d'esercizio e nominare un nuovo collegio sindacale. È invece fissata per il 2 aprile la presentazione dell'aggiornamento del piano industriale per il quadriennio 2019-2022.

«Il netto incremento dei risultati economici e finanziari e anche il forte miglioramento registrato nella qualità del servizio verso i clienti, ci impongono di presentare a breve un sostanziale aggiornamento del piano industriale con obiettivi ancor più sfidanti», anticipa l'amministratore delegato. «Resta sempre poi la ferma volontà dell'azienda di portare avanti, con determinazione e professionalità, in armonia con le comunità locali, tutti i passaggi necessari per la realizzazione della seconda linea dell'Acquedotto del Peschiera, attesa da decenni, che metterà in sicurezza il fabbisogno idrico della Capitale almeno per i prossimi cento anni».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA