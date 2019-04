Acea punta su fotovoltaico e trattamento dei rifiuti

Dalla tutela della risorsa idrica allo sviluppo del fotovoltaico fino a un rafforzamento del ciclo del trattamento dei rifiuti. Sono solo alcune della attività sulle quali l'Acea intende spingere l'acceleratore della sostenibilità nei prossimi anni. Gli obiettivi sono stati fissati nel nuovo piano industriale 2018-2022 approvato dal consiglio di amministrazione del gruppo.

Acea si appresta a raggiungere 2,2 mln di tonnellate trattate nel 2022 (+1 mln rispetto al 2018). Lo sviluppo si concentrerà nel rafforzamento del ciclo del trattamento dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo di un'economia circolare, in particolare permettendo al gruppo di entrare come operatore di rilievo nel trattamento e nel riciclo della carta e della plastica.

Sul tema della risorsa idrica, Acea, in qualità di primo operatore in Italia, intende migliorare la qualità e l'efficienza del servizio, mentre sul fronte della produzione energetica green, intende rafforzarsi sviluppando un portafoglio di almeno 150MW di fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti. «Acea ha voluto anticipare i tempi di una revisione importante del piano industriale per rivedere una quota parte della rotta, un percorso nuovo e più sfidante», ha commentato l'ad, Stefano Donnarumma.

