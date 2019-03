Acea punta forte sulle Start up La multiutility presente alla Sep

Acea aderisce a Sep - Startup Europe Partnership, piattaforma di open innovation creata nel 2014 dalla Commissione Europea per supportare le startup europee nella loro fase di evoluzione in scaleup (società innovative già sul mercato, con prodotti e modelli di business definiti), mettendole in contatto con grandi imprese e con il mondo finanziario.

L'ingresso di Acea nel programma Sep è stato ufficializzato al SEP Scaleup Summit, ospitato a Palazzo Mezzanotte in Borsa Italiana, l'11 e 12 marzo a Milano. Sep è coordinata da Mind the Bridge, insieme ad Elite - London Stock Exchange, Nesta, European Startup Network, Scaleup Institute e Bisite Accelerator, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle startup e, allo stesso tempo, di guidare le aziende nel percorso di open innovation. Lo Scaleup Summit di Milano consentirà infatti alle imprese associate alla piattaforma di confrontarsi con le scaleup più interessanti del panorama europeo. L'evento rappresenta anche un'opportunità per incontrare finanziatori internazionali e per monitorare i trend di innovazione in vari settori chiave dell'economia, tra cui energia, costruzioni e smart cities.

