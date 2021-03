Acea, lo sportello ora è in videochiamata

Semplice e comodo, a portata di smartphone, lo sportello di Acea Ato 2 diventa digitale e per gli utenti sarà più semplice avere informazioni e svolgere tutte le pratiche da casa. Basta prenotarsi al sito www.gruppo.acea.it, cliccare su contatti e scegliere lo sportello digitale: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, si viene contattati per avere il link a cui collegarsi e le indicazioni della documentazione da avere sotto mano al momento della videochiamata anche se poi, qualora mancasse un documento si prende al volo. «Con lo Sportello digitale dichiara Claudio Cosentino, presidente di Acea Ato 2 i clienti possono gestire tutte le operazioni relative alla loro fornitura idrica a distanza. È l'evoluzione dello sportello fisico: il cliente resta a casa ma non perde il contatto umano con l'operatore». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA