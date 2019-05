Acea, 500 milioni per l'innovazione

«L'innovazione è una sfida di assoluta necessità. Non si può condurre un'azienda di questa complessità, che gestisce infrastrutture così importanti su territori ampi come i nostri, se non sappiamo usufruire dei vantaggi che la tecnologia e l'innovazione possono dare». Ad affermarlo è l'ad di Acea, Stefano Donnarumma, intervenendo all'Innovation Day. Una giornata, questa, spiega, «che è un'opportunità per dialogare su questi temi di grandissima attualità con altre aziende molto importanti». E Acea punta molto sull'innovazione.

«Nel nostro piano di 4 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 5 anni, circa 500 milioni sono dedicati proprio all'innovazione tecnologica», spiega Donnarumma. Le competenze ricercate dal gruppo, rileva ancora, «sono le più diverse. Non si tratta esclusivamente di competenze legate all'analisi dei dati o alla gestione dei dati ma riguardano anche competenze trasversali a tutta l'azienda in modo da cavalcare bene la tecnologia che avanza». Con le startup, sottolinea Donnarumma, «abbiamo rapporti importanti. Le start up rappresentano una delle strade per implementare l'innovazione tecnologica nell'azienda. Non l'unica ma una delle strade».(G. Par.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

