Accusata di maltrattamenti Reintegrata la maestra

Sofia Unica

Dopo le accuse su presunti maltrattamenti in una scuola materna, a Fiumicino una maestra è stata reintegrata perché il reato è stato derubricato dal Tribunale del Riesame in «abuso dei mezzi di educazione». Per questo motivo alcuni genitori hanno protestato ieri mattina con palloncini colorati e cartelli, sfilando nel quartiere e davanti all'istituto comunale.

I genitori hanno chiesto da giorni e ribadito che «l'insegnante non svolga le mansioni nello stesso plesso scolastico statale frequentato in precedenza, a contatto con i piccoli alunni, ma continui a farlo, come sta avvenendo da alcuni giorni, in un'altra collocazione». I genitori hanno anche espresso contrarietà alla decisione del tribunale, manifestata anche dallo striscione che ha aperto il corteo: «Art.572 maltrattamenti su bambini affidati per ragioni di istruzione: derubricato».

Presente anche l'assessore ai servizi sociali di Fiumicino, Anna Maria Anselmi: «Siamo stati vicini quando è emersa la situazione e lo siamo sempre, a garanzia e tutela fisica e psichica dei bambini».

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

