ACCUMULI - AMATRICECITTAREALEROMAEUROPANEI LUOGHI DEL TERREMOTOEmozioni nel cuore d'Italia è il progetto Romaeuropa che da domani al 24 giugno porterà teatro e danza nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Promossa da MIBACT e Regione Lazio, la manifestazione comincerà sotto il segno di Ascanio Celestini che, domani e domenica, interpreterà Ballata dei senza tetto, con la musica live di Gianluca Casadei, a Cittareale, dove il 9 e 10 giugno andrà in scena lo spettacolo ideato da Wanda Moretti Danza aerea su gru - La sfera di Hill, con lo Small Ensemble dal vivo. Una sfida alla forza di gravità con emozionanti coreografie eseguite in aria. Il terzo capitolo della rassegna è previsto per il 23 giugno a Cittareale e il 24 ad Amatrice, dove Alessandro Baricco e Valeria Solarino saranno i protagonisti di Palamede/Iliade - Le grandi narrazioni.Info 800012283, www.visitlazio.com/vallireatine