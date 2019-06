Accordo YouTube-Universal: i vecchi video risorgono in Hd

Alberto Forte

ROMA - YouTube rimasterizzerà i videoclip musicali più famosi del passato per portarli in alta definizione, togliendo loro la patina di vecchio. Il lavoro è frutto della partnership con l'etichetta Universal Music Group, e riguarderà inizialmente un centinaio di video, dai Kiss a Lady Gaga (nella foto), da Lionel Richie a Gwen Stefani e Janet Jackson. Oggetto del restauro saranno «alcuni dei video musicali più iconici di tutti i tempi», spiega YouTube in una nota.

L'obiettivo è «garantire che le generazioni attuali e future possano godere di questi classici senza tempo come mai prima d'ora». Tra gli altri artisti coinvolti ci sono Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Lady Antebellum, Maroon 5, Meat Loaf, Smokey Robinson, The Killers e Tom Petty.

In seguito il progetto sarà esteso a un numero maggiore di video, raggiungendo un migliaio di clip, che saranno rilasciati a poco a poco, con cadenza settimanale, fino alla fine del 2020. I video rimarranno disponibili in esclusiva su YouTube. Non ci sono dettagli tecnici precisi, ma da quello che possiamo vedere sui video pubblicati finora la qualità massima disponibile è 1080p a 30 FPS. I nuovi clip sostituiranno le vecchie versioni a bassa risoluzione sia su YouTube che su YouTube Music, mantenendo quindi URL, numero di visualizzazioni, like e commenti. Nella descrizione, tuttavia, si potrà notare la dicitura Remastered in Hd!.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

