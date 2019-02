Accordi saltati, Hamsik bloccato a Napoli

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Due righe, asciutte e sintetiche, pubblicate in serata sul sito del Calcio Napoli cambiano il corso di una storia che sembrava già scritta. Il trasferimento di Hamsik in Cina rimarrà un sogno per il capitano azzurro. Non se ne fa più niente. Il colpo di scena è clamoroso e la società azzurra lo spiega con poche parole. «Il Calcio Napoli - è il testo del comunicato ufficiale - ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti». Che cosa sia accaduto non è ben chiaro, se non che il Dalian, che avrebbe dovuto acquistare per 20 milioni di euro, più 5 di bonus, il cartellino dello slovacco, intendeva evidentemente mischiare le carte in tavola rispetto ad accordi già presi. Sembrerebbe che invece del pagamento in contanti, i cinesi intendessero ingaggiare lo slovacco in prestito con obbligo di riscatto. Fatto sta che Hamsik, almeno fino a fine stagione rimane a Napoli.(M.Lob.)