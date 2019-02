Accoltellato fuori dalla discoteca

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno sguardo di troppo, un apprezzamento sopra le righe, e un tranquillo sabato sera si trasforma in una notte di battaglia. Dopo il violento episodio avvenuto fuori dalla discoteca Qube di via di Portonaccio e quello della sparatoria finita con il ferimento di Manuel Bortuzzo, un altro fatto drammatico: questa volta in via San Nicola da Tolentino, tra via Veneto e piazza Barberini, ha insanguinato la movida capitolina del week end appena trascorso.Uno studente di giurisprudenza, figlio di famosi professionisti e pugile dilettante, è stato ferito da due ragazzi di ventiquattro e venticinque anni con quattro coltellate fuori il locale Notorious. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tutto sarebbe cominciato fuori dalla discoteca dopo uno sguardo e qualche apprezzamento di troppo, rivolti ad una ragazza.Dopo una prima scazzottata con i due fermati, la vittima è entrata nel night mentre gli aggressori sarebbero stati allontanati dai buttafuori perché elementi conosciuti e poco raccomandabili, dati i precedenti penali che uno dei due aveva per aver accoltellato anni fa una persona in un bar.Trascorsa la serata, quando gli animi sembravano rasserenati, all'uscita dalla discoteca ecco ricomparire i due che lo stavano aspettando. Mentre uno lo ha immobilizzato per terra, l'altro con un coltello a serramanico che aveva in mano lo ha colpito quattro volte. Durante l'azione violenta il complice si è ferito alla gamba. Gli agenti delle volanti della questura lo hanno fermato al pronto soccorso dopo che ai medici aveva detto di essersi ferito cadendo. L'esecutore materiale del ferimento è stato identificato dopo che gli investigatori hanno letto un messaggio Whatsapp che aveva scambiato con l'altro ferito, in cui commentavano il pestaggio e l'accoltellamento. Per entrambi si sono spalancate le porte del carcere.L'accoltellamento è avvenuto nei pressi dello stesso locale dove negli anni ottanta il cantante Keith Richards dei Rolling Stones, in preda ai fumi dell'alcol, prese a pugni un uomo che fece delle avances alla moglie, la top model Patti Hansen.(E. Orl.)