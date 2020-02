Accoltellata nel bar davanti alle figlie

Valeria Arnaldi

Inseguita. Raggiunta in un bar dove aveva cercato, invano, rifugio. Poi, accoltellata all'addome davanti agli occhi delle due figlie gemelle di 11 anni. Infine, con il corpo massacrato dai colpi, abbandonata in una casa. In attesa della fine. Zdenka Krejcikova, 41enne originaria della Repubblica Ceca, è morta così, uccisa dal suo ex compagno, Francesco Baingio Douglas Fadda, sabato sera, a Sorso, in provincia di Sassari.

L'uomo, 45enne di Sassari già noto alle forze dell'ordine, era stato denunciato numerose volte per maltrattamenti e proprio per passate violenze aveva il divieto di avvicinarsi alla vittima, ma neanche quelle denunce e il provvedimento sono bastati a fermarlo. Dopo la lite con il suo ex, Zdenka aveva cercato di nascondersi in un bar di Sorso, confidando nel fatto che l'uomo si sarebbe tenuto lontano da un luogo pubblico e che non avrebbe osato aggredirla, lì, davanti a testimoni. Ma Fadda non si è fermato. Ha proseguito il suo attacco verbale, i toni si sono fatti sempre più violenti e poi, senza che nessuno riuscisse a intervenire, ha colpito violentemente la sua ex con un grosso coltello da cucina, poi ritrovato nel bar. Colpita la donna, l'ha presa in braccio e l'ha portata via con sé, come fosse un oggetto, caricandola a bordo di una Bmw, insieme alle due bambine.

Immediata la chiamata ai carabinieri e, di conseguenza, l'inizio della caccia all'uomo. Fadda si è diretto verso Sassari, ha raggiunto la casa di un amico a Ossi, ha sfondato il portone di ingresso e poi ha lasciato la donna nell'appartamento, dove si trovava solo il padre ottantunenne della persona cui aveva forse pensato di chiedere aiuto. L'anziano non si sarebbe accorto di nulla. Un'ulteriore chiamata al 118 ha consentito l'arrivo dei soccorsi. Per Zdenka, a causa delle gravissime ferite riportate, non c'è stato niente da fare. A nulla sono serviti tentativi di rianimarla in ambulanza. L'assassino, intanto, ha ripreso la sua corsa. L'inseguimento è durato tutta la notte. Ieri mattina, dopo aver lasciato l'auto nei parcheggi Auchan e aver cercato pure di scappare a piedi, Fadda è stato arrestato. I militari hanno portato via le gemelle, profondamente provate ma illese.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA